San Marino: la Guardia di Rocca mette in guardia sulla truffa “Amazon”.

L'Ufficio frodi informatiche della Guardia di Rocca informa di aver ricevuto segnalazioni in merito ad una mail sospetta da parte di Amazon. Nel testo si chiede di compilare in pochi minuti un form con i propri dati per un sondaggio interno al distributore. “Ogni martedì – si legge – scegliamo casualmente 100 utenti per dare loro la possibilità di vincere fantastici premi”. Nel caso specifico uno smartphone Huawei di ultima generazione. Ma – avverte il corpo di polizia – Amazon non regala alcun tipo di telefono cellulare. La Sezione – conclude la nota – è già in contatto con la società per segnalare l'accaduto. Attenzione dunque alle possibili truffe.

