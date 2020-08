San Marino: la Polizia Civile soccorre 13enne ubriaca riversa su una panchina in zona Ca' Caccio

Ieri sera, verso le 21.25, una pattuglia della sezione Pronto Intervento della Polizia Civile ha soccorso una 13enne, riversa su una panchina ed in forte stato di alterazione da alcol, nell'area boschiva vicino alla scuola di Ca' Caccio, in Città. In quel tratto, particolarmente dissestato, era impossibile potesse giungere l'ambulanza, di qui l'utilizzo del fuoristrada di servizio degli agenti per raggiungerla. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sul posto erano presenti anche delle amiche della ragazzina, le quali hanno segnalato alla Polizia dove si trovasse precisamente. La 13enne è stata quindi trasportata in Pronto Soccorso per le prime cure. Le indagini per chiarire quanto accaduto sono in corso.

La Polizia Civile attiverà servizi specifici per contrastare l'abuso di alcol e la somministrazione di alcolici ai minori di 16 anni.

