San Marino: lieve imbiancata all'alba, circolazione regolare ma pericolo ghiaccio

Il Titano è tornato a imbiancarsi, in Città. Pochi fiocchi, giusto una spolverata, che non hanno causato alcun problema alla circolazione stradale. Fine settimana all'insegna del tempo nuvoloso, senza neve, ma resta invece il problema ghiaccio, visto il precipitare delle temperature intorno allo zero.

