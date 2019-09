San Marino, malore fatale in centro storico: morto un turista di 69 anni

È finita in tragedia la gita sul Titano per un turista polacco. Nella tarda serata di sabato, l’uomo, 69enne, stava passeggiando per il centro storico assieme ad un gruppo di connazionali quando, qualche decina di metri sotto la Prima Torre, si è accasciato improvvisamente al suolo. Immediato l’intervento del personale del Pronto Soccorso che per diversi minuti ha tentato di rianimarlo. Per l’uomo però non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuta anche la Gendarmeria.