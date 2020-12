San Marino: maxi sequestro di alimenti irregolari in un ristorante

I funzionari della sezione di Tutela Salute Pubblica della Polizia Civile, nell’ambito di controlli igienico sanitari, all'interno di un ristorante, hanno sequestrato 150 chili di alimenti, in maggior parte carne, destinati al consumo. Molti degli alimenti erano infatti scaduti, altri non chiari per quanto riguarda la tracciabilità. Subito è scattato il provvedimento di sequestro e di distruzione dei generi alimenti, disposto dall’Autorità Sanitaria del Dipartimento Prevenzione intervenuta sul posto.

