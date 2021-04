San Marino: minorenne aggredita, fermati due giovani sammarinesi

L'episodio è avvenuto domenica pomeriggio, a Borgo Maggiore in Via Oddone Scarito. Quattro ragazzi minorenni hanno chiamato la Centrale interforze denunciando una aggressione avvenuta ad una di loro e descrivendo gli aggressori. Gli autori della presunta violenza, due ventenni sammarinesi, si erano allontanati a piedi, per questo la pattuglia della Polizia Civile, giunta sul posto, ha iniziato a perlustrare la zona, incrociando due giovani, che rispondevano alle testimonianze fornite. Inoltre, all'alt della polizia, i due cercavano di scappare. Una fuga durata poco, perché gli agenti, con l'ausilio della Gendarmeria, sono riusciti a fermarli. Una volta identificati e portati in comando, per loro è scattato il fermo e sono finiti in carcere. Fermo convalidato poi dal magistrato. Indagine che non si ferma, alla luce della denuncia e delle testimonianze raccolte, per fare piena luce sulla vicenda. I due ventenni devono rispondere dei reati di violenza privata, oltraggio e resistenza alle forza pubblica.



