FORZE DELL'ORDINE San Marino: momenti di terrore nella notte per due ragazze Le giovani sono state avvicinate a Rimini da una coppia di uomini e poi seguite in macchina fino San Marino dove sono state soccorse dall'intervento di Gendarmeria e Polizia Civile

“Non è possibile che nel 2022 una donna debba girare con un coltellino o uno spray al peperoncino in borsa. Io e la mia amica, a Rimini, siamo state vittime di molestia aggravata al limite del contatto fisico”. Inizia così il messaggio di una giovane, pubblicato sui social, dopo i momenti di terrore vissuti questa notte.

Intorno all'1:45 due uomini, mentre le ragazze stavano salendo in macchina per tornare a San Marino, le hanno avvicinate. Sono però riuscite a chiudersi nel veicolo e partire, ma da quel momento la coppia di uomini ha iniziato a seguirle lungo la superstrada a bordo di un Audi bianca con targa italiana.

All'altezza di Cerasolo le due ragazze hanno chiamato la Gendarmeria che ha mantenuto il contatto telefonico con loro fino all'arrivo al confine di Dogana. Superato il confine di Stato, spiega la Gendarmeria, è partito l'inseguimento dell'Audi, come si vede nel video pubblicato sui social da una delle ragazze. Per bloccarli, nella parte alta della superstrada, è intervenuta anche una volante della Polizia Civile. L'Audi però, con una repentina inversione di marcia, è tornata verso Dogana uscendo dal confine.

Intorno alle 4:00 del mattino le videocamere di sorveglianza presenti ai varchi d'ingresso della Repubblica hanno segnalato un nuovo passaggio dell'Audi in territorio, a Faetano. Le pattuglie di Gendarmeria e Polizia Civile sono quindi riuscite a intercettare i due bloccandoli all'altezza del cimitero di Montegiardino: identificati uno è di nazionalità marocchina, l'altro egiziano, rispettivamente di 27 e 24 anni.

Portati in centrale è emerso che l'egiziano aveva già a suo carico una denuncia per ingresso irregolare in territorio italiano. Purtroppo non è la prima volta, evidenzia la Gendarmeria, che assistiamo giovani ragazze che si trovano in situazioni simili.

