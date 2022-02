San Marino: multe al parcheggio coperto dell'ospedale

Le persone che il sabato mattina si recano all'ospedale di San Marino, se lasciano la macchina nel parcheggio coperto dalle ore 7:00 alle ore 12:00, rischiano di essere sanzionate. È presente infatti un cartello che segnala il divieto di sosta nella fascia oraria della mattina, con annessa rimozione dell'auto col carro attrezzi. Non essendoci altri parcheggi nelle vicinanze, sono diverse le persone che, recandosi in ospedale per prestazioni urgenti, continuano a prendere multe a causa di questa problematica.