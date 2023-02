San Marino: nevica dall'alba in Città, strade pulite

La neve, dopo la parentesi notturna della pioggia, è ripresa a scendere all'alba in Città. Strade leggermente imbiancate ma senza problemi alla circolazione. I Mezzi spazza neve sono entrati in azione a metà mattinata, e le precipitazioni si sono allentate, tanto che al momento le strade sono pulite.

La Polizia Civile è presente lungo la superstrada a Borgo Maggiore per monitorare la situazione, anche se al momento nevica solo sul Monte, mentre pioggia mista a nevischio a Chiesanuova e solo acqua nei castelli più bassi.

Temperature di poco sopra lo zero.

Domenica di vento e pioggia in Emilia-Romagna, con abbondanti nevicate in Appennino. Oltre 50 gli interventi dei Vigili del Fuoco solo nella provincia di Modena: danni legati al vento in pianura, mentre in serata alcune richieste per auto e mezzi bloccati dalla neve sono giunte dall'Appennino. Il vento ha fatto danni anche a Reggio Emilia, dove è stata scoperchiata parzialmente la sede della Croce Rossa. Notizie positive arrivano da Ridracoli, il maltempo ha quasi riempito la diga che è molto vicina alla tracimazione.