Dopo i recenti fatti di Borgo un'altra giovane sarebbe stata molestata in territorio. La notizia è rimbalzata in queste ore sui social. Sarebbe intervenuta la Gendarmeria, che tuttavia – interpellata in merito –, al momento assolutamente non conferma. Riserbo totale, dovuto forse anche al fatto che – da quanto si è appreso – la ragazza sarebbe minorenne.