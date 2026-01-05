San Marino: occhio alle truffe telefoniche! Si spacciano per il CUP e scaricano il credito degli utenti
Alcuni cittadini hanno denunciato i raggiri alle Brigate
Nuovi casi di truffe telefoniche in queste ore a San Marino. Alcuni cittadini hanno ricevuto messaggi da numeri fittizi che chiedono di essere ricontattati o anche chiamate vere e proprie da parte di ignoti che si spacciano per il CUP, il centro unico prenotazioni sanitarie dell'Iss, giocando su un acronimo simile per trarre in inganno. Se malauguratamente si richiama il numero indicato, all'utente viene chiesto di rimanere in attesa, dando così modo ai truffatori di scaricare il loro credito telefonico.
La Gendarmeria, allertata dagli stessi cittadini con regolare denuncia presso le brigate, raccomanda la massima attenzione e - in caso di dubbio - consiglia di chiudere subito le telefonate ma di verificare direttamente con il CUP - al numero 0549 994889 - di essere stati contattati dal servizio.
