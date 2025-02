San Marino, ondata di furti: presa di mira la zona di Cailungo Ladri in azione in due abitazioni: sorprese dai residenti, due persone incappucciate fuggono nei campi. Nel primo caso, è stato il cane a mettere in allarme la padrona di casa

Prosegue l’ondata di furti e tentati furti a San Marino. Nella serata di ieri, due segnalazioni hanno fatto scattare l’allarme nella zona vicino all’ospedale di Cailungo.

Il primo episodio è avvenuto intorno alle 19:15 in un appartamento di via Alessandro Belluzzi. I ladri, entrati mentre la proprietaria era in cucina, si sono chiusi nella camera da letto. Il loro piano è stato interrotto dall’abbaiare insistente del cane, che ha insospettito la donna. I malviventi sono allora fuggiti dalla finestra e, secondo i residenti, due persone incappucciate sono state viste scappare a piedi nei campi verso la zona Laghi. Ancora da accertare se abbiano rubato qualcosa.

La seconda segnalazione è arrivata attorno alle 22:15, sempre nella stessa zona. Questa volta si è trattato di un tentato furto: le urla di una donna hanno fatto desistere i ladri prima che potessero entrare in casa. È probabile che si tratti degli stessi malviventi.

La Gendarmeria è intervenuta con un massiccio dispiegamento di forze, allertando anche le forze di polizia limitrofe. Sono in corso accertamenti per individuare i responsabili.

