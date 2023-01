San Marino: operaio cade da 4 metri, è grave Per l'uomo, sammarinese classe 1978, è stato disposto il trasferimento d'urgenza al “Bufalini” di Cesena dove si trova in prognosi riservata

Gravissimo infortunio sul lavoro alla ditta L.S Meccanica di Galazzano, nel pomeriggio di oggi, per un elettricista sammarinese di 44 anni; Z.M. le iniziali. Erano circa le 16 quando, per cause ancora al vaglio della squadra antincendio della Polizia civile intervenuta sul posto, l'uomo, nel corso di lavori sopra una scala a libretto, è caduto da un'altezza di circa 4 metri procurandosi diversi traumi. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso di San Marino, è stato disposto il suo trasferimento all'ospedale “Bufalini” di Cesena. La prognosi è riservata.

