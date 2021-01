INFORTUNIO SUL LAVORO San Marino: operaio si frattura la mano, prognosi di 40 giorni

Infortunio sul lavoro questa mattina alla Fluiteco, ditta con sede a Chiesanuova ma nella zona industriale di Gualdicciolo. Un dipendente di 46 anni, mentre effettuava un operazione di smontaggio di un macchinario per la depurazione delle acque, ha urtato una barra metallica procurandosi la frattura della mano. Trasportato in ospedale, gli è stata rilasciata una prognosi di 40 giorni. Gli accertamenti sulle cause sono a carico della Sezione Antincendio della Polizia Civile e del Dipartimento Prevenzione dell'Iss.

