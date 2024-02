GUARDIA DI ROCCA San Marino: paga un noleggio con pezzi da 100 euro falsi, denunciato 43enne residente Le banconote sono state sequestrate dalla Guardia di Rocca. L'uomo è stato accompagnato in Comandato e segnalato all'Autorità giudiziaria

San Marino: paga un noleggio con pezzi da 100 euro falsi, denunciato 43enne residente.

Ha pagato il noleggio di un'auto con banconote false, ma è stato subito scoperto. L'autore del gesto è un cittadino italiano di 43 anni - A. G. le iniziali -, ma da anni residente a San Marino.

Chi le ha ricevute è un sammarinese, proprietario di un'attività di noleggio, che, insospettito, si è recato negli uffici della Guardia di Rocca per una controllo. Dal conta e verifica banconote in loro possesso, gli agenti hanno così potuto confermare l'ipotesi: le otto banconote da 100 euro – di “elevata fattezza”, segnala la GdR – erano false e sono state poste sotto sequestro.

Il 43enne è stato poi intercettato a Dogana Bassa; accompagnato in Comando, è stato denunciato a piede libero e segnalato all’Autorità giudiziaria. Le banconote, come protocollo d'intesa sul falso monetario, verranno esaminate da esperti tecnici di Banca d'Italia per certificarle come false.

