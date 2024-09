San Marino: perde il controllo della Panda e finisce contro due auto in direzione opposta

L'incidente è avvenuto alle 8,30 di venerdì. Un ragazzo italiano stava scendendo da via Ranco a Serravalle, direzione Dogana, quando poco dopo l'incrocio con viale degli Ulivi, ha perso il controllo della sua Fiat Panda che si è girata finendo contro una Suzuki sammarinese che stava salendo, con una donna al volante. Per lei tanto spavento ma nessuna conseguenza, così come il giovane che lavora a San Marino. Nella corsa, l'utilitaria ha poi colpito di striscio una terza vettura. Sul posto la Polizia Civile per ricostruire la dinamica, sulla quale l'asfalto bagnato potrebbe aver determinato la poca di aderenza.

Nell'urto la Fiat ha perso il paraurti anteriore, mentre l'auto giapponese è stata portata via col carro attrezzi. Qualche piccolo disagio alla viabilità, presto risolto dagli agenti.