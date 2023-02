LUTTO San Marino piange la scomparsa di Domenico Gasperoni, un 'padre' della PA Una vita spesa al servizio del Paese, un servitore dello Stato, con la sua conoscenza, umanità e grande senso del dovere.

San Marino piange la scomparsa di Domenico Gasperoni, un 'padre' della PA.

Una scomparsa che colpisce il mondo istituzionale sammarinese. Ci ha lasciato Domenico Gasperoni. Avrebbe compiuto ad aprile 83 anni. Una vita spesa al servizio della Pubblica Amministrazione, nella quale ricoprì gli incarichi più elevati. Infatti è stato Cancelliere della Segreteria interni. In seguito, le successive riforme del settore pubblico, lo portarono a ricoprire il ruolo di Dirigente dell'Ufficio di Segreteria esecutiva del Congresso di Stato prima e di Coordinatore del Dipartimento Affari Interni poi, dopo la riforma della Pa del 1993. Uomo di grande cultura e conoscenza dell' apparato, tanto da essere punto di riferimento nelle varie riforme del settore per i Deputati e successivamente per i Segretari di Stato che hanno varcato la soglia della Parva Domus.

Una vita spesa al servizio del Paese, un servitore dello Stato, con la sua conoscenza, umanità e grande senso del dovere. Una volta a riposo l'opera di divulgazione e conoscenza non si è fermata, con i libri e pubblicazioni. Domenico Gasperoni lascia la moglie Gigliola, i figli Sara ed Emmanuel e i nipoti Matilde e Damiano.

La San Marino Rtv si stringe attorno alla famiglia e ricorda gli anni di preziosa e puntuale collaborazione.

[Banner_Google_ADS]















I più letti della settimana: