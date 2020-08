CONTROLLI E PREVENZIONE San Marino: Polizia Civile denuncia minorenne per possesso e introduzione di droga in territorio

Da circa tre mesi la Polizia Civile ha avviato una campagna di prevenzione contro le alterazioni psicofisiche, che nella notte ha portato alla denuncia di un minorenne per introduzione e detenzione di sostanze stupefacenti all'interno del territorio sammarinese. Il ragazzo, infatti, del 2004 e residente nel circondario, è stato scoperto poco dopo la mezzanotte di sabato, da una pattuglia in borghese, durante una manifestazione musicale in Piazza Grande a Borgo Maggiore. Aveva con sé della marijuana. Per lui è scattata la denuncia all'Autorità giudiziaria. Un fenomeno, quello dell'uso di alcol e droga che coinvolge sempre più giovanissimi e sul quale si è concentrata l'attenzione del Comando di Murata.

