San Marino: Polizia Civile sequestra ingente quantitativo di stupefacente. Fermata una persona I dettagli dell'operazione, messa a segno sabato sera, verranno illustrati domani, in una conferenza stampa. Proseguono intanto i controlli anti-droga della Gendarmeria. In carcere un ragazzo accusato di spaccio

L'indiscrezione non trova al momento conferme ufficiali, ma gli agenti - a quanto pare -, sarebbero intervenuti mentre era in corso un party abusivo a Serravalle; e questo lascerebbe pensare anche a violazioni delle normative anti-contagio attualmente in vigore. Quel che è certo, invece, è che l'operazione della Polizia Civile, eseguita nella serata di sabato, ha portato al sequestro di un “ingente quantitativo di sostanza stupefacente”, e ad un fermo di Polizia. Ma le indagini potrebbero essere tuttora in corso; assoluto, dunque, il riserbo dei vertici del Corpo, che domani mattina terranno una conferenza stampa presso il Comando di Murata. Al momento la persona fermata – non è noto se sia giovane o adulta - si troverebbe in carcere, in attesa dell'interrogatorio di convalida del Magistrato incaricato, previsto come da prassi entro 96 ore dal fermo. Vicenda dai contorni ancora indefiniti, insomma, ma che sembrerebbe porre l'accento su due tematiche di stretta attualità, a San Marino come altrove: le limitazioni imposte dalla pandemia - mal tollerate da alcuni –, ed il consumo di droga: una problematica sociale, ormai, prima ancora che di ordine pubblico; che pervade la quotidianità di persone di ogni età, e sulla quale è massima l'attenzione delle Forze dell'Ordine del Titano.

Mercoledì, nel corso di un controllo, un ragazzo era stato “pizzicato” dalla Gendarmeria con 10 grammi di marijuana, e denunciato in stato di libertà; come si dice in gergo era “attenzionato” da tempo. A quel punto i militari si sono concentrati sull'individuazione della persona che si riteneva avesse ceduto la sostanza. Anche in questo caso si trattava di un giovane. E' stato bloccato la mattina seguente, e a seguito di perquisizioni personali e domiciliari sono stati sequestrati 30 grammi di marijuana, un vasetto con funghi allucinogeni, materiale per lo spaccio, e 1.000 euro in contanti. In corso, anche in questo caso, ulteriori indagini, coordinate dal Commissario della Legge Laura Di Bona. Il ragazzo, dopo le formalità di rito – eseguite in presenza dell'avvocato d'ufficio -, è stato accompagnato al Carcere dei Cappuccini.

