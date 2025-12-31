TV LIVE ·
San Marino, precipita col parapendio mentre è in volo lungo la costa rocciosa: soccorso 50enne italiano

31 dic 2025
Incidente in parapendio, nel primo pomeriggio lungo Strada Sottomontana: un 50enne italiano è rimasto ferito durante un volo sulla costa rocciosa. L’allarme è scattato intorno alle 13.25.

Secondo una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell’eccessiva vicinanza alla parete rocciosa, precipitando e restando sospeso tra alberi e rocce.
Immediato l’intervento della Squadra Antincendio della Polizia Civile, che ha raggiunto l’uomo in un’area impervia, prestato assistenza e lo ha ricondotto in sicurezza sulla sede stradale.
Il parapendista è stato successivamente accompagnato da un familiare al Pronto Soccorso per le cure del caso e si trova ora a Novafeltria, dove vive. Sul posto sono intervenute anche una pattuglia della Gendarmeria e una della Viabilità della Polizia Civile per la regolazione del traffico e la messa in sicurezza dell’area. L’operazione si è conclusa con il recupero della vela del parapendio.





