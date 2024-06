GIUDIZIARIA San Marino: processo per violenza sessuale a porte chiuse In corso anche una nuova udienza del procedimento contro gli organi sociali e la società di revisione di Banca Cis

Prima udienza in tribunale per un processo in cui l'imputato è accusato di violenza sessuale: si svolge a porte chiuse e non è quindi ammessa la presenza del pubblico e della stampa. In contemporanea prosegue il procedimento in cui sono imputati gli organi sociali di Banca Cis e la società di revisione accusati a vario titolo di amministrazione infedele, false comunicazioni sociali e ostacolo alla vigilanza.

