San Marino: quattro furti in poche ore

4 furti in poche ore, venerdì sera, in tre diversi castelli del territorio. Ne parla oggi il quotidiano "L'Informazione". Primo episodio a Serravalle, dove la proprietaria che era all'interno dell'abitazione è riuscita a mettere in fuga i ladri che già avevano forzato la porta finestra. Poco dopo, attorno alle 18,30, è stata una villa a Rovereta ad essere presa di mira. L'intervento tempestivo della San Marino Vigilanza ha messo in fuga la banda, dopo che si era introdotta spaccando un finestrone e sottraendo una refurtiva di poca entità. Sul posto anche la Guardia di Rocca. Dopo appena un'ora ad Acquaviva una terza abitazione visitata dai ladri - nei pressi del Bocciodromo. Bottino questa volta piuttosto ingente: 15mila euro, tra contante e valori. Ultimo furto segnalato alle 20.30 a Fiorentino. Non si esclude che ad operare possa essere stata la stessa banda.