POLIZIA CIVILE San Marino: quattro incidenti e due patenti ritirate nel fine settimana

San Marino: quattro incidenti e due patenti ritirate nel fine settimana.

Nel fine settimana a San Marino la Polizia Civile, durante i controlli stradali, ha ritirato due patenti per guida in stato d'ebbrezza: nel primo caso il conducente ha fatto registrare un tasso alcolemico oltre il doppio del consentito; più del triplo, invece, nel secondo. Quattro gli incidenti in cui sono intervenuti gli agenti: due per la fuoriuscita di strada di un'auto e di una moto, con prognosi lieve per i conducenti, per uno scontro tra un'auto e un ciclomotore e per l'investimento di un pedone da parte di una moto. Nella notte di sabato la Polizia civile, in collaborazione con la Centrale Operativa Interforze e la Gendarmeria, ha rintracciato un veicolo con targa italiana che aveva inseguito due ragazze di San Marino. A bordo due uomini di nazionalità marocchina ed egiziana.

