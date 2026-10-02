ATTIVITÀ INVESTIGATIVA CONDIVISA San Marino: riciclaggio da 7,5 milioni alla Giochi del Titano, perquisita la sede Un’indagine congiunta tra la Procura di Ravenna e il Tribunale del Titano svela uno schema di autoriciclaggio legato a false fatturazioni. Sotto inchiesta i vertici della sala da gioco e diversi dipendenti

San Marino: riciclaggio da 7,5 milioni alla Giochi del Titano, perquisita la sede.

Scoperto un presunto giro di fatture false e autoriciclaggio a San Marino. Il Tribunale sammarinese ha ordinato la perquisizione della sede di Giochi del Titano, la società pubblica che gestisce la nota sala da gioco. L'inchiesta, nata dalla Procura di Ravenna, vede indagati per concorso in riciclaggio l'imprenditore Elio Marino, la compagna Aizada Chokoeva e cinque esponenti del “casinò”, tra cui il Direttore Generale Salvatore Caronia e il Vice Direttore Angelo Muraccini.

Secondo l'accusa, Marino raccoglieva a Ciserano (Bergamo) ingenti somme di denaro contante da cittadini albanesi. Quei soldi erano il "retro-pagamento" di bonifici legati a operazioni inesistenti emesse da quattro società cartiere a lui riconducibili. Successivamente, l'imprenditore trasportava i contanti in auto fino a San Marino per la seconda fase del piano. Qui, grazie a presunte complicità interne, convertiva il denaro illecito in assegni emessi dalla Giochi del Titano, facendoli passare per regolari "vincite" alle slot machine, e li versava poi in banca.

Tra il 2019 e il 2026, l'Agenzia di Informazione Finanziaria (AIF) ha tracciato operazioni per ben 7.493.421,67 euro. Un volume considerato del tutto incompatibile con il profilo economico di Marino, che dichiarava redditi ufficiali tra i 5.000 e i 38.000 euro. Lo schema sfruttava il funzionamento delle slot machine, che restituiscono statisticamente il 92-95% delle somme giocate. Una perdita minima considerata accettabile per ripulire il denaro.

I magistrati ipotizzano che i dipendenti complici riservassero le macchine a Marino e alla compagna, bloccando l'accesso agli altri clienti. Le intercettazioni svelano altri dettagli: accordi preventivi sugli assegni, lamentele di Marino per una presunta richiesta del 20% come commissione per i "servizi" e l'intervento diretto del Direttore di Giochi del Titano Salvatore Caronia. Quest'ultimo avrebbe fatto pressioni sui funzionari della Banca Agricola Commerciale per dissuaderli dal richiedere la dichiarazione dei redditi dell'indagato, minacciando di interrompere i rapporti finanziari di GdT con l'istituto. Ora Caronia sarebbe agli arresti domiciliari.

I Commissari della Legge hanno quindi disposto il sequestro dei dispositivi informatici degli indagati e di dieci slot machine. Le analisi sulle schede madri e sui server dovranno chiarire se vi sia stata anche una frode informatica o un'alterazione del software per forzare le vincite matematicamente improbabili.

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