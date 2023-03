San Marino: sbatte contro palo della luce e segnale stradale, auto distrutta

Un incidente è avvenuto intorno alle 6.30 di venerdì. Una donna, alla guida di una Honda Jazz, stava salendo in via Ranco, direzione Monte, quando per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo dell'auto, con targa italiana, sbattendo contro il muretto di recinzione di una abitazione a destra della carreggiata e ruotando di 180 gradi. Un segnale stradale e un palo della luce sono stati divelti.

Sul posto il 118 che ha soccorso la conducente per poi portarla al pronto soccorso poco distante: stando alle prime informazioni, la donna, cosciente, non avrebbe riportato gravi conseguenze, mentre la macchina è praticamente distrutta.

La dinamica dell'incidente al vaglio della Polizia Civile subito intervenuta da Dogana.