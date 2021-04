San Marino: scontro fra auto e moto a Murata, motociclista trasportato all'ospedale

Incidente in serata lungo via del Serrone, nei pressi dell'ex camping a Murata. Per ragioni da accertare una moto si è scontrata con una Nissan con targa italiana. Sembra che entrambe procedessero nella stessa direzione, verso Città. Un impatto molto violento, con il mezzo a due ruote finito in pezzi lungo la carreggiata, e il centauro che avrebbe riportato gravi lesioni. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 che ha poi trasportato il ferito al pronto soccorso dell'Ospedale di Stato. La Polizia Civile ha chiuso la strada per consentire il primo soccorso e ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti

