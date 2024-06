San Marino: scooter a terra alla rotonda dei Tavolucci [fotogallery]

In mattinata alla rotonda dei Tavolucci uno scooter guidata da un 68enne di Verucchio è finita a terra. Sul posto sono intervenute Ambulanza, Polizia Civile e Gendarmeria. Ancora sconosciuta la dinamica dell'incidente. Per lui - dopo gli accertamenti in Ospedale - 20 giorni di prognosi.

Foto Gallery

