San Marino: segnalati in questi giorni vari tentativi di truffa; l'obiettivo è carpire dati personali

Mai dare dati personali o codici bancari: questa la regola base. Fenomeno particolarmente odioso quelle delle truffe; che si ripresenta ciclicamente in Repubblica. Il pericolo, in questi giorni, è rappresentato innanzitutto da due tipologie di SMS. Il primo proviene da un falso account apparentemente riconducibile a BSM; con un pretesto, e in un italiano sgrammaticato, si chiede di cliccare su un link esterno. Ovviamente estranea a tutto ciò Banca di San Marino, che conferma comunque come i propri server non siano stati violati; e poi l'invito, a chi abbia fornito dati, a fare un reset della password. In un altro messaggio, invece, i truffatori si spacciano per corrieri; anche in questo caso si sollecita l'accesso ad un link, per sbloccare una fantomatica spedizione.







La Gendarmeria invita la cittadinanza a prestare la massima attenzione; e insieme alla Segreteria Interni, mette poi in guardia da un altro tentativo di raggiro: telefonate, ad utenti del Titano, dove i truffatori cercano di farsi comunicare dati sensibili, spacciandosi per agenti del nucleo antifrode e cercando di instaurare un rapporto di fiducia, in alcuni casi utilizzando nomi sammarinesi. Le Autorità ricordano come in nessun caso le forze di polizia telefonino per richiedere dati sensibili o somme di denaro. Si consiglia infine di segnalare ogni tentativo di truffa alla Centrale Operativa Interforze, specificando tutte le informazioni utili per risalire agli autori.

Nel servizio l'intervista al Tenente Stefano Bernacchia – Comandante Reparto Operativo e di Polizia Giudiziaria - Gendarmeria