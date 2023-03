San Marino: sequestrati 25mila euro di cosmetici e profumi provento di furto

Sequestrati a San Marino cosmetici e prodotti di profumeria, provento di un furto nel circondario, per un importo complessivo di 25mila euro. L'operazione portata avanti dalla Brigata di Serravalle, unitamente a personale del Reparto Servizi Preventivi Controllo del Territorio, dell’Ufficio Stranieri e della Sezione Operativa della Guardia di Rocca, ha portato anche alla denuncia a piede libero di sei cittadini rumeni di etnia rom che soggiornavano in una struttura ricettiva del Titano. Le indagini, spiega una nota, sono ancora in corso.

Seguiranno aggiornamenti