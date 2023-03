San Marino: sequestrati 25mila euro di cosmetici provento di furto, sei persone denunciate Alloggiavano da quasi tre settimane in una struttura ricettiva del Titano

Sequestrati a San Marino cosmetici e prodotti di profumeria, provento di un furto in territorio italiano, per un importo complessivo di 25mila euro. A seguito di controlli della Gendarmeria, sono stati identificati sei cittadini rumeni di etnia rom che alloggiavano da quasi tre settimane in un camping del territorio, con numerosi precedenti penali come furto e appropriazione indebita. Dopo una ispezione nei bungalow, è stato scoperto un quantitativo ingente di prodotti cosmetici di cui il gruppo non ha, dapprima, saputo dare spiegazione della provenienza, per poi ammettere che erano stati rubati. Dopo l'interrogatorio con le garanzie di legge nella Brigata di Serravalle, i sei soggetti sono stati deferiti all'Autorità giudiziaria e quindi denunciati a piedi libero; la merce è stata posta sotto sequestro. Le indagini, spiega una nota, sono ancora in corso. All'operazione hanno partecipato anche personale del Reparto Servizi Preventivi Controllo del Territorio, l’Ufficio Stranieri e la Sezione Operativa della Guardia di Rocca.





