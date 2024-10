San Marino: si indaga sui due uomini fermati per furto

Si indaga sui due serbi fermati martedì scorso al confine di Dogana, con una azione repentina della Guardia di Rocca che ha intercettato l'auto straniera e pochi metri dall'Italia. Un tentativo di fuga avvenuto intorno alle 19.00 subito dopo il furto all'interno dell' Omeofarma, dove avevano prelevato diversi prodotti cosmetici, come filler, per un valore di alcune centinaia di euro.

A dare l'allarme, alla Centrale Interforze, sarebbe stato un cliente, in quel momento fuori dalla farmacia, al quale non sono sfuggite le manovre per nascondere i prodotti nei vestiti. Il rapido coordinamento delle tre Forze di polizia, coordinate dalla Gendarmeria che ha la titolarità delle indagini, ha fatto il resto; consentendo di bloccare i ladri prima che uscissero dal Paese. Nella loro auto, oltre ai prodotti di cosmesi, sarebbero stati ritrovati anche capi firmati e dispositivi antitaccheggio, Motivo per il quale le indagini proseguono anche con la collaborazione dei colleghi italiani.

intanto, i due uomini sarebbero stati sottoposti a un interrogatorio nel carcere di San Marino.