San Marino: si ribalta con l'Ape e finisce contro auto ferma

Avrebbe fatto tutto da solo il ragazzo alla guida dell'Ape che intorno alle 18 di martedì stava scendendo da Borgo Maggiore sulla superstrada, in via Ventotto luglio. Poco dopo la semicurva che porta all'incrocio per Cailungo, avrebbe perso il controllo del mezzo, ribaltandosi di lato e finendo al propria corsa contro una Toyota, condotta da una sammarinese di 33 anni. L'auto era ferma in attesa di svoltare a sinistra.

Il giovane sammarinese, 17 anni, è stato medicato, ma non avrebbe riportato gravi conseguenze. Sul posto l'arrivo della Polizia Civile per i rilievi e per la dinamica, coadiuvata da una pattuglia della Guardia di Rocca, impegnata a regolare il traffico in discesa.