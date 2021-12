SCUOLE MEDIE San Marino si riempie di verde: nasce il progetto “Il Bosco che verrà: una classe un bosco”

Nasce il progetto “Il Bosco che verrà: una classe un bosco” Il progetto prevede la forestazione di un'area del territorio sammarinese: la Ciarulla. L'iniziativa è della Scuola Media di San Marino, con lo scopo di contribuire fattivamente alla lotta ai cambiamento climatico e al raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Quest'ultima è un programma d'azione sottoscritto nel 2015 dai Paesi membri dell'Onu e prevede 17 obiettivi da centrare entro il 2030, tra cui, appunto, la salvaguardia dell'ambiente. Così, dalla prossima primavera, gli studenti cominceranno a seminare. Ma la loro azione non si ferma qui: continueranno a prendersi cura degli alberi piantati nei mesi e negli anni successivi con gli interventi di manutenzione necessari.

"Abbiamo chiesto alle famiglie degli alunni di finanziare questo progetto - aggiunge il vicepreside Marco Magalotti -, ma sono state diverse le aziende che si sono interessate e hanno voluto aderire. Così ci autosostenteremo". Un progetto che è anche un modo per educare i ragazzi al rispetto dell'ambiente e insegnare loro i gesti concreti per prendersene cura. "E' importante - spiega il preside Remo Massari - perché non ci si ferma alla teoria, ma si applica con le proprie azioni. E poi anche creare un'area con un bosco dà un senso di responsabilità e di appropriazione di questa azione e diventa molto più interiorizzata dai ragazzi".

Nel video le interviste al vicepreside Marco Magalotti e al preside Remo Massari

