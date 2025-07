San Marino, si spaccia per gendarme e truffa un’anziana: portati via oro e contanti

Una truffa ai danni di un’anziana è andata a segno nella prima serata di venerdì a San Marino, in via del Serrone, nel Castello di Città. La donna ha ricevuto una telefonata da un uomo che, spacciandosi per un militare della Gendarmeria, l’ha informata che la figlia aveva investito una bambina. In casa era presente anche un'amica della signora che - pare - sia stata fatta allontanare con una scusa, per avere campo libero.

Nel giro di poco, un soggetto si è presentato alla porta dell’anziana – non è ancora chiaro se fosse la stessa persona della telefonata o un complice – chiedendo denaro contante e gioielli in oro per convincere, a suo dire, i genitori della bambina a ritirare la denuncia.

Una volta ottenuti i beni, l’uomo ha chiesto e ottenuto anche l’accesso all’appartamento del figlio della donna, che vive nello stesso stabile, da cui ha sottratto altri monili.

L’ammontare esatto del bottino è ancora in fase di quantificazione. Sull’episodio sta indagando la Gendarmeria, che invita alla massima prudenza e a segnalare immediatamente qualunque richiesta sospetta o anomala.