INCIDENTE San Marino: tamponamento auto - camion ad Acquaviva, senza gravi conseguenze

Un incidente stradale è avvenuto questa mattina, intorno alle 9.00, in strada Genghe di Atto, nel castello di Acquaviva. Una Golf targata Italia stava scendendo verso il confine quando, per cause al vaglio della Polizia Civile, ha urtato un camion che la precedeva. Uno scontro violento che ha fatto esplodere gli airbag interni all'auto, ma che non ha causato ferite al conducente, solo gravi danni all'auto. Sul posto gli agenti del comando di Murata per i rilievi per fare defluire il traffico.

