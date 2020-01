SAN MARINO San Marino: telefoni pubblici paralizzati per 16 ore. Problema risolto in mattinata

A San Marino, per oltre mezza giornata, è stato impossibile contattare gran parte dei numeri di telefono che iniziano con il numero 88. Non è la prima volta che si riscontrano disagi simili, altri episodi si erano verificati in precedenza.

L'interruzione delle linee è iniziata ieri sera attorno alle 18 ed è durata questa mattina fino alle 10 inoltrate, rendendo impossibile per oltre 16 ore chiamare buona parte dei numeri della Pubblica Amministrazione, oltre a San Marino RTV, Funivia, le farmacie di Dogana, Faetano, Gualdicciolo e San Marino Città e i Centri Salute di Borgo Maggiore e Serravalle. Temporaneamente non disponibili anche alcuni numeri della Gendarmeria fatta esclusione per il centralino che, grazie ad una linea di sicurezza, rimane sempre contattabile al 0549 888888, anche in situazioni di questo tipo.

All'origine del problema, informa l'Ufficio Informatica, un intervento, programmato, di sostituzione di alcuni apparati di telefonia, che ha richiesto il riavvio delle linee telefoniche. Le linee sono state ripristinate e la situazione è tornata alla normalità, ma potrebbero riscontrarsi disagi minori nel corso della mattinata.

