INCIDENTE San Marino: tenta il sorpasso e finisce su auto in sosta, danni ingenti

Incidente nel pomeriggio di venerdì ha coinvolto tre mezzi a Gualdicciolo. Un furgone, nel tentativo di sorpassare una panda, è venuto in contatto con la vettura, ha poi proseguito la sua corsa finendo contro una Ka, che era in sosta sul lato della strada. Vettura che è stata scaraventata a qualche metro di distanza. Tanta paura, danni ingenti per i 3 mezzi coinvolti, ma conseguenze lievi per le persone. Sul posto l'intervento di due pattuglie della Polizia Civile per ricostruire la dinamica, accertare le responsabilità e regolare il traffico in una delle vie principali della zona industriale di Acquaviva.

