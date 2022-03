San Marino: trasferito al Bufalini il 36enne investito in via del Passetto [fotogallery]

Grave incidente intorno 20,05 a Fiorentino. Secondo una prima ricostruzione, C.D, un italiano dell'86, dopo aver parcheggiato la macchina in via del Passetto, lato mare, ha attraversato la strada per raggiungere il bar Punto a Capo dall'altro lato, quando è stato investito da una Skoda Fabia che stava sopraggiungendo, diretta al confine della Cerbaiola. Il 36enne ha sbattuto con violenza sul parabrezza per poi finire a terra. L'investitore, anche lui italiano, F.R. le iniziali, ha 50 anni, e avrebbe detto di non averlo visto. Il ragazzo era vestito di scuro.

Sul posto il 118 che lo ha subito trasportato all'Ospedale di Stato in prognosi riservata. L'uomo ha riportato diversi traumi ed è stato sottoposto a Tac. I sanitari, vista la gravità delle sue condizioni, hanno deciso poi di trasferirlo al Bufalini di Cesena. La Polizia Civile, per ricostruire quanto accaduto e fare i rilievi, ha chiuso una carreggiata.