CITTÀ San Marino: ubriaco disturba la clientela e non collabora con Polizia, 43enne portato ai "Cappuccini"

San Marino: ubriaco disturba la clientela e non collabora con Polizia, 43enne portato ai "Cappuccini".

Alle 18 di mercoledì una pattuglia della Polizia Civile, dopo una segnalazione, è intervenuta in un locale del Castello di Città, per la presenza di un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica che disturbava i clienti e i titolari. Al rifiuto di fornire le generalità, l'uomo è stato accompagnato al Comando per gli approfondimenti di rito. Vista la sua aggressività e la mancata collaborazione, è stato disposto il fermo di polizia con trasferimento in carcere. Si tratta di un cittadino albanese, di 43 anni, con permesso di soggiorno in territorio. Deferito all'Autorità giudiziaria, deve rispondere di ubriachezza manifesta all’interno di un pubblico locale, minacce ed offese a pubblici ufficiali.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: