San Marino, ubriaco e positivo a stupefacente crea scompiglio al pronto soccorso

La Polizia civile riepiloga gli incidente avvenuti nel corso del fine settimana a San Marino. Quattro i sinistri che hanno reso necessario l'intervento degli agenti, tra cui la caduta di un ciclista con prognosi di 20 giorni. Sottolineato il caso di un conducente - 50enne italiano - che, dopo una fuoriuscita di strada, è stato trovato con un tasso alcolemico superiore a cinque volte il consentivo (0,5 grammi per litro), oltre a essere risultato positivo ad una sostanza stupefacente. L'uomo ha poi creato scompiglio nel pronto soccorso, tanto da richiedere l'intervento di un'altra pattuglia, ed è stato trasportato all'ospedale di Rimini. La sua patente è stata ritirata, così come ad altre due persone pizzicate in alterazione psicofisica durante controlli stradali notturni.

