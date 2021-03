San Marino: una cinquantina, negli ultimi giorni, le contravvenzioni per violazioni delle norme anti-Covid

È un impegno costante, capillare, quello di Gendarmeria, Polizia Civile e Guardia di Rocca. La pandemia del resto ha colpito duro, e non possono essere tollerati comportamenti irresponsabili. Controlli ulteriormente rafforzati a seguito dell'ultimo decreto anti-Covid. Diverse – allora - le contravvenzioni elevate; ad esempio nei confronti di chi non indossava regolarmente la mascherina, quando previsto. 21 le persone sanzionate. 16, invece, le multe per infrazioni alle regole sulla mobilità: violazioni del coprifuoco; ma nel fine settimana si è intervenuti anche nei confronti di chi aveva fatto ingresso in territorio sammarinese senza un giustificato motivo. In questi casi la sanzione pecuniaria – al netto della riduzione in caso di oblazione volontaria - è di 500 euro.









Si va dai 1.000 ai 2.000 euro, invece, per le altre infrazioni. È il caso delle 6 persone che durante il weekend stavano partecipando ad una festa, in un'abitazione. Dopo la segnalazione di un cittadino l'arrivo di pattuglie interforze. Gli agenti non sono entrati nella casa; hanno raccolto le dichiarazioni all'esterno, dove si sono svolte le identificazioni. Alcuni dei partecipanti, peraltro, risiedono oltreconfine; possibile dunque che le autorità italiane siano informate dell'accaduto, con tutte le conseguenze del caso. Massima attenzione, poi, al rispetto delle distanze all'interno dei locali: multati due avventori; ed elevata una contravvenzione, per lo stesso motivo, al titolare di un esercizio. Sanzionate inoltre 2 attività, per aver consentito ai clienti di consumare all'esterno in orari vietati. In tali situazioni, in caso di recidiva, è prevista anche la sospensione temporanea della licenza. Fra i multati, in questi giorni, anche una persona che non aveva rispettato la quarantena domiciliare. Un'azione a 360 gradi, insomma - quella per il rispetto delle norme anti-covid -, da parte dei Corpi di Polizia; che si somma alle consuete attività. Nei weekend si giunge anche a qualche decina di pattuglie, per questi servizi specifici, nell'arco delle 24 ore. Prezioso poi il contributo del personale ausiliario, come militi volontari e guardia ecologica, impegnati soprattutto nelle aree potenzialmente di maggiore aggregazione come i parchi.