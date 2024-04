SCOMPARSO San Marino: vaga in stato confusionale, rintracciato 55 enne barese Una pattuglia della Polizia Civile lo ha soccorso davanti all'Ambasciata d'Italia

San Marino: vaga in stato confusionale, rintracciato 55 enne barese.

Un uomo di circa 55 anni, che vagava in stato confusionale a San Marino, è stato soccorso nella notte da una pattuglia della Polizia Civile. Erano circa le 3 e mezza quando è stato rintracciato su viale Onofri, proprio davanti l'Ambasciata d'Italia a San Marino.

L'uomo è stato portato al Pronto soccorso, dove i sanitari hanno accertato un buon stato di salute e poi dimesso per fare ritorno a Bari, da dove aveva fatto perdere ogni traccia fuggendo da una struttura protetta. Nella serata di martedì, forse per il freddo, si era anche rifugiato in un bar della zona dove, nonostante non avesse soldi con sé, era stato rifocillato dai gestori.

Si attende l'arrivo del tutore dalla Puglia con il quale farà ritorno a casa.

