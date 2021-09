San Marino: vandali al Parcheggio 9, presentata denuncia

Lo scorso venerdì, fra le 21:38 e le 21:43, un gruppo folto di giovani ha fatto uso più volte degli ascensori panoramici che collegano il Via Gino Giacomini a Piazzale Marino Calcigni di San Marino Città, per poi spostarsi nel Parcheggio 9 adiacente. All'interno un ragazzo, ben riconoscibile dalle immagini video a disposizione, si è staccato dal gruppo per spezzare la struttura della telecamera che si trova all'ingresso per la lettura delle targhe, cercando, poi, anche di strapparla dai propri cavi elettrici. L'azione è stata interrotta grazie all'intervento di un'automobile giunta sul posto che lo ha indotto alla fuga.

A segnalare gli atti vandalici la Sinpar, azienda che gestisce il parcheggio, che riferisce di aver presentato denuncia alla Gendarmeria di San Marino Città, a cui verranno consegnate tutte le immagini a disposizione.

