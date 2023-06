San Marino: violento nubifragio spezza piante e rami, chiusa Via Piana

Un violento nubifragio, previsto dalla Protezione civile regionale, si è abbattuto nel pomeriggio su Romagna e San Marino. Breve ma molto intenso. La maggiore criticità su via Piana, la strada che da Borgo Maggiore sale verso Città, dove piante e rami sono stati spezzati dalla furia del vento. Sul posto è intervenuta la sezione antincendio della Polizia civile che, dopo aver chiuso la strada in entrambe le direzioni, ha provveduto a rimuovere gli ostacoli, anche con l'ausilio di un'autogrù. Segnalate anche altre fiumane, in particolare in Città e a Valdragone.

