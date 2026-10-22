Santa Mustiola, perde il controllo del fuoco mentre brucia sterpaglie | FOTO

Un incendio boschivo si è sviluppato nel pomeriggio di giovedì a Santa Mustiola, nel Castello di Città. Erano circa le 16 quando un anziano, impegnato a bruciare sterpaglie in strada Ca' Toro, ha perso il controllo del fuoco, con le fiamme che si sono propagate alla vegetazione circostante.

Sul posto sono intervenuti due mezzi della sezione Antincendio della Polizia Civile, i cui operatori hanno immediatamente avviato le operazioni di spegnimento. L'intervento, comprese le successive attività di bonifica dell'area interessata, si è concluso intorno alle 19. Non si registrano feriti.







