Santarcangelo: camion tampona furgone in via di Gronda.

Un incidente è accaduto nella tarda mattinata. In via di Gronda, strada di collegamento tra Marecchiese e via Emilia, un camion stava viaggiando in direzione Santarcangelo quando, per cause in corso di accertamento, ha tamponato un furgone aziendale. Sul posto Il tentativo di frenata del mezzo pesante. Oltre all'ambulanza è intervenuta la Polizia Locale santarcangiolese per ricostruire la dinamica del tamponamento e far riprendere la circolazione. L'autista del furgone è poi ricorso alle cure dei sanitari del 118, trasferito in Ospedale con codice di media gravità.

