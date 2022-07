Santarcangelo: incendio in un capanno a ridosso delle case, intervengono VVFF

Nel pomeriggio di martedì la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento stagionale di Bellaria è intervenuta per incendio di un capanno a ridosso di abitazioni in comune di Santarcangelo. Oltre al capanno, andato completamente distrutto, l'incendio ha coinvolto un'autovettura e vari attrezzi agricoli. A supporto della squadra del distaccamento è intervenuta un'autobotte della sede di Rimini fornendo la riserva idrica necessaria per bloccare le fiamme e impedire che potessero propagarsi ad altri beni materiali.