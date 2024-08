Santarcangelo: l'ultimo saluto a 'Batti' in un mare di commozione

La comunità santarcangiolese ha salutato Alberto 'Batti' Battistini, il 22 enne morto in un tragico incidente stradale sabato scorso, poco fuori il confine di San Marino. Una folla immensa - riporta il Corriere romagna - con tantissimi giovani. proprio gli amici del ragazzo lo hanno portato in spalla sino all'altare della chiesa collegiata, nel pomeriggio di mercoledì, mentre all'esterno uno striscione, appeso nelle impalcature dell' edificio, lo salutava con un "Ciao figlio di Santarcangelo. Batti sarai per sempre il nostro angelo".

La funzione è stata celebrata dai parroci don Giuseppe Bilancioni e don Giuseppe Scarpellini, con la chiesa incapace di contenere la folla che ha preso parte alle esequie. Battistini, figlio dei titolari di una azienda vinicola, gestiva da alcuni anni il Vision Club di San Marino.