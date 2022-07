POLIZIA LOCALE Savignano: 4 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, tra loro 25enne di San Marino

Alla guida in stato d'ebbrezza. È stato fermato a Savignano sul Rubicone dalla Polizia Locale dell'Unione Rubicone e mare e sottoposto ad alcol test, un 25 enne residente sul Titano. Aveva un tasso alcolemico di 0,75 g/l, superiore al limite consentito, ma comunque inferiore a 0,8g/l. Per lui è scattato il ritiro della patente con l'applicazione della sanzione amministrativa di 543 euro, la decurtazione di 10 punti e la sospensione del documento di guida da 3 a 6 mesi. Stessa situazione per un 27 enne residente nella zona, con in corpo un tasso di 0,54 g/l. Come riporta il sito Cesena Today.

Nella 50ina di conducenti fermati anche una donna di 43 anni della zona, con risultato pari a 1,42 g/l. Per lei è scattata la denuncia a piede libero per guida in stato di ebbrezza e la patente sarà sospesa per almeno 6 mesi. Ben più grave il 27enne romagnolo che aveva un tasso di 1,52 g/l. Oltre la denuncia anche la sospensione della patente per almeno due anni.

