SCUOLA Scambi culturali, dalla Turchia alla Thailandia: a San Marino c'è chi parte e chi arriva

Inclusività è la parola d'ordine. E un percorso formativo su misura per lo studente ospitato. Questi i presupposti che hanno accompagnato l'avventura di Ural, turco, 17 anni, tra i primi studenti che le scuole superiori di San Marino hanno accolto: è qui da fine gennaio e rimarrà fino a fine giugno. Un'esperienza strutturata: il ragazzo segue un percorso scientifico, ma assiste a lezioni di classi diverse, per assecondare il più possibile le sue propensioni. La finalità è anche quella di fargli conoscere una nuova cultura e un nuovo Paese, San marino, in un clima di accoglienza.

"È bellissimo, mi piace San Marino e l'Italia - racconta lui -. All'inizio è stato difficile ma ora mi sono ambientato. Un momento divertente è stato il veglione di fine anno, dove ho avuto modo di conoscere la musica che si ascolta qui. La materia più interessante che ho studiato qui al liceo è Fisica, perché è più difficile di quella che si studia da noi".

Ural è ospite di uno studente sammarinese coetaneo, Lorenzo, che a sua volta è in partenza per un soggiorno studio di sei mesi. Destinazione: Thailandia. Altri tre ragazzi del liceo sono attualmente fuori Europa e tutti hanno sottoscritto un contratto formativo, con il quale hanno concordato il programma di studio per questo anno scolastico speciale. Ecco le emozioni di Lorenzo alla vigilia della partenza: "La nostalgia si farà sentire tanto immagino, ma sarà un'esperienza fantastica. Verrò ospitato da una famiglia locale e sono curioso di conoscere una cultura così diversa dalla nostra. Penso che questa esperienza mi farà crescere molto".

Nel video le interviste a Ural Tutuncu e a Lorenzo Piergiovanni

